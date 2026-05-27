A Castel Nuovo la mostra Robert Crumb Cattivi pensieri
Dal 27 maggio al 31 agosto, presso Castel Nuovo a Napoli, si tiene la mostra “Robert Crumb. Cattivi pensieri”. L’esposizione presenta tavole originali e materiali dell’artista statunitense, noto per il suo stile nel mondo del fumetto underground. La mostra si svolge nella sede storica del castello, con ingresso gratuito. L’esposizione è aperta tutti i giorni, con orari che variano durante il periodo di apertura.
Dal 27 maggio al 31 agosto, nella prestigiosa sede di Castel Nuovo (Maschio Angioino) di Napoli, arriva “Robert Crumb. Cattivi pensieri”, la prima mostra in Italia che omaggia uno dei maestri assoluti del fumetto nonché uno dei più grandi disegnatori dal vero del nostro tempo.Nato a Filadelfia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In mostra, al Maschio Angioino, luniverso visionario di Robert Crumb
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