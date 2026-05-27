A bassa voce | a Borgomanero letture per bambini 0-12 mesi alla Fondazione Marazza

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 10:30, nella sezione ragazzi della Fondazione Achille Marazza di Borgomanero, si svolgerà un evento dedicato alle letture per bambini da zero a dodici mesi. L’iniziativa fa parte del ciclo “A bassa voce” e prevede sessioni di ascolto e narrazione pensate per i più piccoli. La partecipazione è aperta a genitori e famiglie interessate a coinvolgere i neonati nel mondo dei libri.