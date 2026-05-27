A bassa voce | a Borgomanero letture per bambini 0-12 mesi alla Fondazione Marazza
Venerdì 29 maggio alle 10:30, nella sezione ragazzi della Fondazione Achille Marazza di Borgomanero, si svolgerà un evento dedicato alle letture per bambini da zero a dodici mesi. L’iniziativa fa parte del ciclo “A bassa voce” e prevede sessioni di ascolto e narrazione pensate per i più piccoli. La partecipazione è aperta a genitori e famiglie interessate a coinvolgere i neonati nel mondo dei libri.
Venerdì 29 maggio alle ore 10,30 presso la sezione ragazzi della Fondazione Achille Marazza di Borgomanero si terrà un appuntamento del ciclo “A bassa voce. Letture per il primo anno di età”.L’iniziativa è dedicata ai bambini nella fascia 0-12 mesi e si inserisce nel progetto di promozione della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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