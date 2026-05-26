zebre gli occhi della tigre per battere i leoni isolani

Nel post-partita dell’andata in Viareggio, i tecnici delle Zebre hanno osservato alcuni dettagli nello spogliatoio che potrebbero essere utili per affrontare la squadra sarda. La partita si era conclusa con un pareggio 1-1. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su cosa abbiano notato gli allenatori o come intendano usare queste informazioni.

In Sardegna "con gli occhi giusti" (quelli che mister Lorenzo Fiale ed il suo vice ’Jimmy’ Orlandi hanno visto nello spogliatoio dei Pini dopo l’1-1 dell’andata in Viareggio-Ilvamaddalena). Gli “occhi della tigre“ per rimanere in metafora faunistica, con le zebre che andranno a sfidare i leoni isolani a casa loro. Il valore della formazione sarda, in termini di forza fisica, esperienza, condizione atletica e qualità tecniche, era risaputo e se n’è avuta conferma anche domenica sul campo. Il Viareggio dovrà prendere qualche contromisura in più a livello tattico per schermare la regia del leader croato Vrdoljak in mezzo al campo, cercando di fargli toccare meno palloni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Lion tries to attack hippopotamus and see what happened!

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