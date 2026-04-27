Valtur Brindisi missione promozione | ora servono occhi di tigre per i play off

Valtur Brindisi attraversa un momento difficile, con segnali di crisi che si sono manifestati già nelle prime fasi del campionato. La squadra ha concluso la stagione regolare subendo cinque sconfitte nelle ultime sei partite, causando un calo in classifica. Ora, con i playoff alle porte, si cerca di recuperare energie e concentrazione per affrontare al meglio le sfide future.

BRINDISI - I segnali di crisi strisciante di Valtur Brindisi affondano le radici e si trascinano fin dai primi mesi dall'inizio del campionato per esplodere in modo clamoroso nel finale della stagione regolare, chiusa con cinque sconfitte nelle ultime sei partite e lo scivolamento in classifica.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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