Dal 4 al 7 giugno, al Foro Italico, si svolgerà il World Taekwondo Grand Prix Roma 2026, con la partecipazione dei migliori atleti mondiali. Per la prima volta, il Grand Prix Olimpico si terrà insieme al Para Taekwondo Grand Prix. In programma anche il Torneo Kim e Liù dedicato ai giovani, il Virtual Taekwondo Roma Open e i Campionati Italiani Senior Cinture Nere. La manifestazione celebra i 60 anni del taekwondo in Italia.

Per la prima volta il Grand Prix Olimpico si affianca al Para Taekwondo Grand Prix. In parallelo il Torneo Kim e Liù per i giovani, il Virtual Taekwondo Roma Open e i Campionati Italiani Senior Cinture Nere. Roma si prepara a diventare, per una settimana, la capitale mondiale del taekwondo. Dal 4 al 7 giugno 2026 il Foro Italico ospiterà il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), presieduta da Angelo Cito. Sarà un’edizione storica: per la prima volta il Grand Prix Olimpico si unisce al World Para Taekwondo Grand Prix, in un format integrato che coniuga eccellenza sportiva e inclusione. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - World Taekwondo Grand Prix Roma 2026 al Foro Italico dal 4 al 7 giugno: l’élite mondiale nella Capitale per i 60 anni del taekwondo in Italia

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Taekwondo: nel 2026 il Grand Prix torna a Roma, l'annuncio del presidente Angelo Cito

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