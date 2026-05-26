Il 26 maggio, il presidente di Webuild ha incontrato il premier spagnolo. Durante l'incontro, si è parlato dell'importanza delle infrastrutture per la crescita economica, l'integrazione e la competitività in Europa. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici della discussione o sui progetti futuri.

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Le grandi infrastrutture sono un motore di crescita, integrazione e competitività per l'Europa. La collaborazione tra imprese italiane e spagnole rappresenta un esempio concreto della capacità e del know-how industriale europei di realizzare progetti complessi e strategici nel mondo". E' quanto ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, che oggi ha incontrato a Roma il Premier spagnolo Pedro Sánchez, nell'ambito del confronto promosso con i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e spagnoli. Nel corso dell'incontro è stato ribadito il forte legame industriale tra Italia e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Webuild, Pietro Salini incontra il premier spagnolo Pedro Sánchez

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