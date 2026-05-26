Vittoria schiacciante per Isola ma tracolla l' affluenza Il sindaco | Campagna incentrata sui cittadini ha vinto il campo largo

Sulle amministrative di Faenza è arrivata schiacciante la vittoria di Massimo Isola, candidato di centrosinistra eletto con il 62,2% dei voti, ma non c’è stato alcun “effetto referendum”. Al contrario, i dati dell’affluenza di Faenza mostrano un netto tracollo: -10% dei votanti rispetto alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Puglia, elezioni amministrative: risultato eclatante ad Andria, ci saranno sei ballottaggi ELENCO Manduria, per il sindaco vittoria schiacciante ma per il dato definitivo ci sono volute quindici oreAd Andria, la sindaca Giovanna Bruno ha ottenuto il 77,09 per cento dei voti, confermandosi in carica con un risultato schiacciante.

Puglia, elezioni amministrative: risultato eclatante ad Andria, ci saranno sei ballottaggi ELENCO Manduria, per il sindaco vittoria schiacciante ma ancora non ufficiale dopo oltre mezza giornata di scrutinioAlle elezioni amministrative in Puglia, ad Andria la sindaca è stata riconfermata con il 77,09 per cento dei voti, risultato molto elevato.

Argomenti più discussi: Mondolfo, il nuovo sindaco è Alice Andreoni. Vittoria schiacciante; Elezioni a Talamona, vittoria schiacciante per Davide Menegola; Elezioni comunali: a Castelli vince Tancredi, a Isola Di Marco; Emilia-Romagna, i risultati delle elezioni Comunali: a Imola vince Panieri con il 72%, a Faenza riconfermato Isola, Boschetti nuovo sindaco di Cervia. Vignola e Comacchio al ballottaggio.

L'Aia ordina ai Paesi Bassi di tutelare i residenti dell'isola che affonda dalla crisi climaticaVittoria schiacciante per i residenti di Bonaire: il Tribunale distrettuale dell’Aia ha stabilito che le autorità olandesi avevano discriminato gli abitanti dell’isola. Un tribunale ha ordinato oggi ... it.euronews.com