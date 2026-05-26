Ad Andria, la sindaca Giovanna Bruno ha ottenuto il 77,09 per cento dei voti, confermandosi in carica con un risultato schiacciante. La vittoria è stata annunciata dopo quindici ore di attesa per il risultato definitivo. Per le elezioni amministrative in Puglia, si registrano sei ballottaggi, mentre a Manduria il candidato ha vinto con una maggioranza netta, anche se i dati ufficiali sono stati definiti dopo un lungo conteggio.

Ad Andria alla fine il successo della sindaca è stato clamoroso: 77,09 per cento per la conferma di Giovanna Bruno (foto). Clamoroso perché Andria è, per popolazione, la quarta città della Puglia (con oltre 96mila abitanti) dopo Bari, Taranto e Foggia. Piuttosto sottovalutato, questo risultato, da stampa-tv nazionali. Molto bene per il centrosinistra vari altri risultati nei Comuni al voto come quello di Bitetto con Fiorenza Pascazio. Il centrodestra bene soprattutto a Ceglie Messapica. A Conversano, quarta da volta da sindaco per Giuseppe Lovascio, centrodestra. Ci sono state elezioni risoltesi in extremis come ad Uggiano la Chiesa dove il... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, elezioni amministrative: risultato eclatante ad Andria, ci saranno sei ballottaggi ELENCO Manduria, per il sindaco vittoria schiacciante ma per il dato definitivo ci sono volute quindici ore

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Puglia, elezioni amministrative: risultato eclatante ad Andria, ci saranno sei ballottaggi ELENCO Manduria, per il sindaco vittoria schiacciante ma ancora non ufficiale dopo oltre mezza giornata di scrutinioAlle elezioni amministrative in Puglia, ad Andria la sindaca è stata riconfermata con il 77,09 per cento dei voti, risultato molto elevato.

Dalla valanga di Andria alla vittoria per tre voti ai candidati che correvano da soli Elezioni amministrative, i risultati in Puglia fra eletti sindaci e ballottaggiGiovanna Bruno è stata confermata sindaca di Andria con oltre il 75 per cento dei voti.

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