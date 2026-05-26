Violenza giovanile e bullismo | L’anno scorso oltre 200 controlli

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso anno sono stati effettuati più di 200 controlli nelle zone scolastiche considerate a rischio. Le pattuglie sono state inviate nelle aree dove si sono verificati episodi di violenza giovanile e bullismo, con l’obiettivo di prevenire comportamenti aggressivi tra i giovani. Le operazioni sono state condotte in collaborazione con le autorità scolastiche per garantire maggiore sicurezza e monitorare eventuali situazioni problematiche.

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Contro la violenza giovanile abbiamo messo in campo nelle aree scolastiche più critiche pattuglie della Polizia locale, anche in borghese e con l’unità cinofila, gli school tutor che sono uno strumento in più e non in alternativa agli agenti, ma anche sportelli psicologici, mediazione scolastica, educativa di prossimità e servizi per il contrasto della dispersione scolastica, per fare in modo che gli episodi violenti non si ripetano lavorando anche sul perché certi episodi vengano commessi e non solo sull’intervento repressivo che, da solo, non rappresenta una soluzione a lungo termine. Abbiamo raccolto il plauso dei dirigenti scolastici per la pronta risposta nei momenti di criticità: stiamo testando sul campo che il sistema funziona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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