Un appassionato di fotografia ha raccontato di aver dedicato molto tempo alla pratica, affrontando ambienti difficili da attraversare per documentare realtà spesso invisibili. Ha sottolineato l’importanza di recuperare la pazienza necessaria per aspettare il momento giusto e scattare le foto, anche in situazioni complicate. La sua esperienza riguarda l’impegno nel testimoniare situazioni che altrimenti sarebbero difficili da raccontare, evidenziando un amore profondo per la fotografia e la volontà di condividere realtà invisibili.

Tempo di lettura: 2 minuti Un amore smisurato per la fotografia, un’esperienza che lo ha portato a misurarsi in scenari nei quali era difficile muoversi ma, allo stesso tempo, era importante farlo per testimoniare comunque realtà che, altrimenti, sarebbe difficile farlo. Il tutto imbracciando una macchina fotografica, con la speranza di immortalare il momento e l’esigenza che sia quello giusto. E farlo su uno scenario di guerra ha una complessità assoluta, oltre al grande grado di rischio. E’ la storia di Ernesto Pietrantonio, una vita a caccia della fotografia con la consapevolezza che la più bella è sempre quella che deve essere ancora fatta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Ernesto Pietrantonio e l’amore per la foto: “Bisogna recuperare la pazienza di aspettare”

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