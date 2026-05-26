Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 26 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. Sono stati diffusi nuovi dati in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità sulla rete stradale. Il servizio fornisce informazioni aggiornate per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in siamo dal raccordo anulare dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana interna tra cassie ABS Salaria e tra Nomentana e Roma te siamo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo sulle consolari cassia-flaminia rispettivamente da Tomba di Nerone e da Corso Francia ci spostiamo infine sulla Pontina dove per la presenza di un veicolo in panne Ci sono code tra Castel Romano e il bivio per via di Pratica in direzione Roma da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto app più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 5 maggio 2026, il servizio Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 19 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità.

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