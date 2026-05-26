Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 26 maggio 2026, il servizio Astral infomobilità ha pubblicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Sono stati segnalati rallentamenti e code su alcune arterie principali, con segnalazioni di traffico intenso in diverse zone della capitale. Le informazioni vengono fornite in tempo reale attraverso il sistema di informazione di Astral, per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord segnalato un incidente al km 20 tra Settebagni e il raccordo verso Roma sono possibili quindi rallentamenti raccomandiamo la dovuta attenzione rallenta la circolazione invece un altro incidente avvenuto proprio sul raccordo con incolonnamento in carreggiata esterna a partire dalla Prenestina fino all'uscita per la Roma proseguendo in esterna code a tratti qui per traffico a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria e tramonta mai La Rustica verso lo stesso raccordo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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