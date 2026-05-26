Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 09 | 10
Alle 09:10 del 26 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La segnalazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della capitale. La comunicazione fornisce informazioni in tempo reale per gli automobilisti e utenti dei mezzi pubblici, senza indicare interventi specifici o interventi programmati. Il servizio viene aggiornato regolarmente per monitorare lo stato delle strade e facilitare gli spostamenti.
Astral infomobilità nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare interna Si procede a rilento Traduci the Flaminia Tiburtina seguire i file dalla Casilina l'abbia in esterna cosa tratti dalla Flaminia Pescaccio e si procede a rilento dalla Roma Fiumicino Ostiense e dalla Prenestina la Tiburtina ci spostiamo sulla letteratura della Roma Teramo quindi qui per traffico del raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centrale Nella direzione opposta da Tor Cervara raccordo anulare andiamo sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo anulare a via del. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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