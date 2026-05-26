Continuano le frizioni interne ai Verdi, sotto le Due Torri. Da una parte i ‘ribelli’ che hanno deciso di correre contro il centrosinistra nel 2027, dall’altra la nuova associazione comunale in linea con i vertici nazionali, che molto probabilmente replicherà il modello di Avs alle Comunali. Lo sfogo è ancora di Danny Labriola, portavoce degli ambientalisti esuli: "Apprendo che una delle prime iniziative della neonata associazione comunale dei Verdi è la messa in stato di accusa della federazione provinciale e la richiesta di procedimento disciplinare nei miei confronti – puntualizza Labriola –. Mai avrei immaginato che un partito potesse diventare un tribunale e il mio impegno politico tramutarsi in processo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verdi, ancora frizione interne. Labriola: "Il partito vuole punirmi". I ribelli sono pronti all’alternativa

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