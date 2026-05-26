Verdi ancora frizione interne Labriola | Il partito vuole punirmi I ribelli sono pronti all’alternativa
All’interno del partito si registrano ancora tensioni tra i membri. Un esponente ha dichiarato che il gruppo intende punirlo, mentre alcuni membri si preparano a presentarsi alle elezioni del 2027 contro il centrosinistra. Nel frattempo, una nuova associazione comunale, allineata con i vertici nazionali, si avvicina alla strategia adottata in altre città, come quella di replicare il modello adottato in passato alle elezioni comunali.
Continuano le frizioni interne ai Verdi, sotto le Due Torri. Da una parte i ‘ribelli’ che hanno deciso di correre contro il centrosinistra nel 2027, dall’altra la nuova associazione comunale in linea con i vertici nazionali, che molto probabilmente replicherà il modello di Avs alle Comunali. Lo sfogo è ancora di Danny Labriola, portavoce degli ambientalisti esuli: "Apprendo che una delle prime iniziative della neonata associazione comunale dei Verdi è la messa in stato di accusa della federazione provinciale e la richiesta di procedimento disciplinare nei miei confronti – puntualizza Labriola –. Mai avrei immaginato che un partito potesse diventare un tribunale e il mio impegno politico tramutarsi in processo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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