venus medtech hosts inaugural global partner summit in paris

Notizia in breve

Venus Medtech ha organizzato il suo primo Global Partner Summit a Parigi. L’evento ha riunito partner internazionali per discutere della strategia di espansione globale dell’azienda. Durante l’incontro sono stati presentati piani di sviluppo e nuove collaborazioni. La società ha inoltre sottolineato l’obiettivo di rafforzare la presenza nei mercati esteri e di consolidare le partnership esistenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.