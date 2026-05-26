Venus Medtech Hosts Inaugural Global Partner Summit in Paris
Venus Medtech ha organizzato il suo primo Global Partner Summit a Parigi. L’evento ha riunito partner internazionali per discutere della strategia di espansione globale dell’azienda. Durante l’incontro sono stati presentati piani di sviluppo e nuove collaborazioni. La società ha inoltre sottolineato l’obiettivo di rafforzare la presenza nei mercati esteri e di consolidare le partnership esistenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Company highlights international growth strategy, expanding structural heart portfolio, and commercialization priorities PARIS, May 26, 2026 PRNewswire — Venus Medtech convened its inaugural Global Partner Summit in Paris under the theme “Insights, Innovation, Impact,” bringing together distributors and commercial partners to discuss the company’s international growth strategy, structural heart portfolio expansion, and long-term commercialization priorities. The event marked a milestone in Venus Medtech’s efforts to strengthen alignment with its global partner network as the company continues to expand its presence across international markets. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie e thread social correlati
Huawei Hosts 3rd Global C&I Visionaries Summit, Shaping a Greener Future Across Diverse IndustriesHuawei ha organizzato il terzo Global C&I Visionaries Summit a Dongguan, in Cina, dal 25 al 28 maggio 2026.
Unicredit sostiene 38a Louis Vuitton America's Cup in qualità di Global Partner e Global Banking PartnerUnicredit annuncia il suo ruolo come Global Partner e Global Banking Partner della 38ª Louis Vuitton America's Cup, evento che si terrà nel 2024.
Argomenti più discussi: Amministrative, Schlein: Centrosinistra competitivo per politiche. Venezia? Unità non è bastata; È già emergenza caldo, mercoledì il giorno più afoso con 15 città da bollino arancione; Usa-Iran, attacco americano contro barche e siti di missili. Trump: Uranio sarà distrutto.