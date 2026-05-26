Vent' anni della Flc Cgil ad Atessa un convegno sulla storia del sindacato della scuola con Gianna Fracassi
Mercoledì 27 maggio, il Teatro Comunale di Atessa ospiterà un convegno dedicato ai vent'anni della Flc Cgil, il sindacato della scuola. L'evento si svolgerà dalle 9 alle 13.30 e vedrà la partecipazione di Gianna Fracassi, che parlerà della storia e delle attività del sindacato nel corso degli anni. L'incontro è aperto al pubblico e si concentrerà sulle tappe principali della rappresentanza sindacale nel settore scolastico.
Il Teatro Comunale di Atessa ospiterà mercoledì 27 maggio, dalle 9 alle 13.30, il convegno "La nostra storia. Un cammino ininterrotto di emancipazione", organizzato dalla Flc Cgil per celebrare i vent'anni dalla nascita del sindacato della conoscenza, con uno sguardo rivolto alle radici storiche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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FLC CGIL Chieti, il 27 maggio ad Atessa un convegno per i vent'anni del sindacato della scuola con la segretaria generale Gianna FracassiDalle ore 9:00 alle 13:30, il Teatro Comunale di Atessa ospiterà il convegno La nostra storia. Un cammino ininterrotto di emancipazione. flcgil.it
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