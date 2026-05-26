Vent' anni della Flc Cgil ad Atessa un convegno sulla storia del sindacato della scuola con Gianna Fracassi

Notizia in breve

Mercoledì 27 maggio, il Teatro Comunale di Atessa ospiterà un convegno dedicato ai vent'anni della Flc Cgil, il sindacato della scuola. L'evento si svolgerà dalle 9 alle 13.30 e vedrà la partecipazione di Gianna Fracassi, che parlerà della storia e delle attività del sindacato nel corso degli anni. L'incontro è aperto al pubblico e si concentrerà sulle tappe principali della rappresentanza sindacale nel settore scolastico.