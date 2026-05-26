Nel carcere di Barinas, nel Venezuela occidentale, circa 1.300 detenuti si sono radunati sul tetto, lanciando un SOS e protestando contro violenze e sparatorie da parte delle guardie. Tra loro ci sono oltre 100 donne e circa 1.200 uomini. La protesta è iniziata dopo che i detenuti hanno segnalato episodi di violenza e uso di armi da parte delle forze di sicurezza all’interno della struttura. La situazione è rimasta tesa durante le ore successive.

Almeno 1.200 uomini e oltre 100 donne hanno dato vita a una protesta di massa sul tetto del carcere di Barinas, nel Venezuela occidentale, dopo che i detenuti hanno denunciato violenze e sparatorie da parte delle guardie. La tensione nella struttura carceraria, situata a circa 500 chilometri dalla capitale Caracas, è esplosa domenica con il lancio di materassi e lenzuola in fiamme verso l’esterno. I prigionieri, che hanno appeso striscioni con la scritta SOS, hanno gridato contro le torture e chiesto la rimozione immediata del direttore della prigione. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Venezuelano delle Carceri, gli episodi di violenza sarebbero scoppiati proprio durante una manifestazione pacifica, quando il personale della struttura avrebbe aperto il fuoco contro i detenuti, causando diversi feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela: 1.300 detenuti sul tetto con SOS contro torture e sparatorie

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