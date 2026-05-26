Venezia la protesta per la Fenice non vince | flop per la Messinis

Gli orchestrali veneziani non sono riusciti a ottenere seggi in consiglio comunale, nonostante la mobilitazione. La protesta, incentrata sulla salvaguardia della Fenice, ha coinvolto alcuni di loro, ma non ha avuto successo alle urne. La campagna di raccolta firme e le manifestazioni non hanno portato risultati concreti nelle preferenze espresse dai cittadini. La protesta si è concentrata sulla tutela dell’istituzione culturale, senza influenzare significativamente il voto.

? Punti chiave Perché il voto dei veneziani ha ignorato la protesta degli orchestrali?. Chi ha guidato la mobilitazione che non ha ottenuto seggi in consiglio?. Come ha influito la questione Fenice sulla sconfitta del centrosinistra?. Quali saranno le conseguenze per la direzione musicale di Beatrice Venezi?.? In Breve Anna Messinis ottiene solo 356 voti per la lista Alleanza Verdi e Sinistra.. Gabriele Risica raccoglie 1006 preferenze risultando l'unico eletto del partito di sinistra.. Il comitato Fenice Viva nasce a fine febbraio per contestare la nuova direttrice.. Marco Trentin sostiene il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Martella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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