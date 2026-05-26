Tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, tre alberi secolari sono stati abbattuti con un’accetta nel bosco di Cavalier. Il danno è stato documentato in un video diffuso tra i residenti dell’area Opitergino Mottense, che hanno espresso indignazione per il vandalismo. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all’atto di danneggiamento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la vicenda.

Tre alberi del bosco secolare di Cavalier sono stati abbattuti e vandalizzati tra domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio, scatenando l’indignazione dei residenti dell’area Opitergino Mottense dopo la diffusione di un video del danneggiamento. Le immagini catturate da un residente della zona mostrano un albero ad alto fusto giunto a terra dopo essere stato colpito con l’accetta. Accanto alla pianta principale, altre due giovani piante appaiono ormai compromesse in modo irrecuperabile. Per garantire la sicurezza del sentiero e dei visitatori, le autorità dovranno procedere all’abbattimento anche di questi due esemplari più piccoli. L’area colpita si trova nel territorio comunale di Gorgo al Monticano ed è un sito riconosciuto come di interesse comunitario, fungendo da fondamentale polmone verde per la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vandalismo nel bosco di Cavalier: tre alberi abbattuti con l’accetta

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