Va sotto casa dell’ex | lite furiosa e finestra spaccata con un pugno

Un uomo si è recato sotto l’abitazione dell’ex compagna e, durante una lite, ha colpito con un pugno una finestra, che si è frantumata. L’episodio è avvenuto nel corso di una discussione e ha portato alla rottura del vetro. Non sono stati segnalati altri danni o feriti. La polizia ha preso nota dell’accaduto.

Si è presentato sotto casa dell’ex compagna e, al culmine di una discussione, ha sferrato un pugno contro una finestra dell’abitazione mandandola in frantumi. Lei, terrorizzata, ha chiesto aiuto ai carabinieri. Lui è andato a lavorare, come nulla fosse. È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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