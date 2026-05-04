Durante il lungo weekend del Primo maggio, la polizia locale di Roma ha effettuato oltre 2.000 controlli, riscontrando più di 1.400 violazioni. Sono stati sequestrati oltre 10.000 articoli venduti illegalmente. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di contrastare l’attività di vendita senza autorizzazioni e di garantire la sicurezza dei cittadini. I controlli sono proseguiti anche nelle giornate di festa.

Oltre 2.000 verifiche effettuate, più di 1.400 illeciti accertati e il sequestro di oltre 10 mila articoli venduti illegalmente: è questo il bilancio dei maxi controlli svolti dalla polizia locale di Roma in occasione del lungo weekend del Primo maggio. Dal litorale alle aree più frequentate del centro e della movida, le pattuglie hanno messo in campo un dispositivo capillare, dimostrando un impegno significativo nel garantire la sicurezza pubblica. Controlli sulla Sicurezza Stradale e Sanzioni. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale: oltre mille le sanzioni elevate e dieci le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nel ponte del Primo maggio, 10 mila articoli sequestrati, 1.400 violazioni

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