Horcynus Summer School 2026 a Messina | 15 borse per il restauro dell’arte contemporanea

È stato aperto il bando per la Horcynus Summer School 2026, dedicata alla conservazione e al restauro delle opere d’arte contemporanea. La scuola si svolgerà a Messina dal 20 luglio al 1° agosto 2026, nell’ambito del progetto MediTechnè. Sono disponibili quindici borse di studio rivolte a chi desidera approfondire le tecniche di intervento e tutela delle opere d’arte moderne e contemporanee.

È stato pubblicato il bando per la Horcynus Summer School 2026 – Conservazione e restauro delle opere d’arte contemporanee, in programma a Messina dal 20 luglio al 1° agosto 2026 nell’ambito del progetto MediTechnè. L’iniziativa mette a disposizione 15 borse di studio rivolte a studenti.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Capitale italiana dell’arte contemporanea: candidature entro il 15 giugno Progetto Trame School – Periferie e marginalità nel cinema dell’Italia contemporanea, nuovi appuntamentoA Pomigliano D’Arco, nell’Auditorium del Liceo Vittorio Imbriani, il ciclo di appuntamenti per le attività formative di Trame School dell ’Ass.