Usa pronti a tagli militari radicali | così Trump vuole colpire la Nato
Gli Stati Uniti stanno considerando tagli drastici ai loro contributi militari alla Nato. La notizia, trapelata dalla Germania, indica che l’amministrazione americana sta valutando un ridimensionamento significativo del supporto finanziario e logistico. La proposta prevede un taglio radicale delle risorse destinate alle spese militari collettive, senza indicare tempi o modalità precise. La notizia ha suscitato reazioni di preoccupazione tra gli alleati europei.
C'è chi lo definisce disimpegno e chi, in maniera molto più diretta, taglio. L'indiscrezione che arriva dalla Germania riguarda gli Stati Uniti, o meglio, il loro contributo al mantenimento dell'apparato militare della Nato. Pare che Washington sia pronta a ridurre drasticamente la propria partecipazione nell'Alleanza Atlantica, rivedendo al ribasso il numero di bombardieri, caccia, droni da ricognizione e armati, e pure sottomarini messi a disposizione del gruppo. Alla fine della scorsa settimana, gli alti funzionari del Pentagono avrebbero informato i loro alleati presso il quartier generale della Nato, inviando loro un chiaro messaggio: gli Stati Uniti "hanno chiarito che intendono mantenere la deterrenza nucleare in Europa nell'ambito della Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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