Usa pronti a tagli militari radicali | così Trump vuole colpire la Nato

Da ilgiornale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti stanno considerando tagli drastici ai loro contributi militari alla Nato. La notizia, trapelata dalla Germania, indica che l’amministrazione americana sta valutando un ridimensionamento significativo del supporto finanziario e logistico. La proposta prevede un taglio radicale delle risorse destinate alle spese militari collettive, senza indicare tempi o modalità precise. La notizia ha suscitato reazioni di preoccupazione tra gli alleati europei.

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C'è chi lo definisce disimpegno e chi, in maniera molto più diretta, taglio. L'indiscrezione che arriva dalla Germania riguarda gli Stati Uniti, o meglio, il loro contributo al mantenimento dell'apparato militare della Nato. Pare che Washington sia pronta a ridurre drasticamente la propria partecipazione nell'Alleanza Atlantica, rivedendo al ribasso il numero di bombardieri, caccia, droni da ricognizione e armati, e pure sottomarini messi a disposizione del gruppo. Alla fine della scorsa settimana, gli alti funzionari del Pentagono avrebbero informato i loro alleati presso il quartier generale della Nato, inviando loro un chiaro messaggio: gli Stati Uniti "hanno chiarito che intendono mantenere la deterrenza nucleare in Europa nell'ambito della Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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