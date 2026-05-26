Gli Stati Uniti stanno considerando tagli drastici ai loro contributi militari alla Nato. La notizia, trapelata dalla Germania, indica che l’amministrazione americana sta valutando un ridimensionamento significativo del supporto finanziario e logistico. La proposta prevede un taglio radicale delle risorse destinate alle spese militari collettive, senza indicare tempi o modalità precise. La notizia ha suscitato reazioni di preoccupazione tra gli alleati europei.

C'è chi lo definisce disimpegno e chi, in maniera molto più diretta, taglio. L'indiscrezione che arriva dalla Germania riguarda gli Stati Uniti, o meglio, il loro contributo al mantenimento dell'apparato militare della Nato. Pare che Washington sia pronta a ridurre drasticamente la propria partecipazione nell'Alleanza Atlantica, rivedendo al ribasso il numero di bombardieri, caccia, droni da ricognizione e armati, e pure sottomarini messi a disposizione del gruppo. Alla fine della scorsa settimana, gli alti funzionari del Pentagono avrebbero informato i loro alleati presso il quartier generale della Nato, inviando loro un chiaro messaggio: gli Stati Uniti "hanno chiarito che intendono mantenere la deterrenza nucleare in Europa nell'ambito della Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Usa pronti a tagli militari radicali": così Trump vuole colpire la Nato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guerra Iran, tensione su Hormuz: Usa pronti a colpire, Trump esclude nucleare ma alza la pressioneLa tensione tra Iran e Stati Uniti si mantiene alta, con lo Stretto di Hormuz al centro dell’attenzione internazionale.

Usa fuori dalla Nato? Ecco perché per Trump è difficile. Ma potrebbe ritirare i 100mila militari dall?EuropaSecondo alcune fonti, un'uscita dalla Nato da parte di uno dei membri è considerata improbabile prima del vertice previsto per luglio 2026 a Ankara.

Nato, gli Usa pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini agli alleati europeiGli Usa vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla Nato con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo ... ilmessaggero.it

USA propongono tagli a bombardieri, caccia e sottomarini destinati alla NATOPrevisti tagli, incluso un terzo dei caccia e la riduzione di sottomarini e droni; gli europei chiamati a farsi carico della difesa convenzionale ... laregione.ch