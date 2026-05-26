Uomini e Donne non è la scelta di Ciro a commuovere | lo sfogo di Martina dopo il no

Martina Calabrò ha espresso il suo dispiacere pubblicamente, dopo che Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi, lasciando Martina con un no. Le sue parole sono state al centro dell’attenzione, mentre il pubblico seguiva la scena con attenzione. La decisione di Ciro ha generato reazioni tra i presenti, ma sono state le parole di Martina a fare più rumore.

Dopo la scelta finale di Ciro Solimeno e i petali per Elisa Leonardi, a colpire il pubblico sono state soprattutto le parole di Martina Calabrò. Per molti telespettatori il momento più intenso dell’ultima puntata di Uomini e Donne non è stato quello dei petali rossi. La scelta di Ciro Solimeno, arrivata dopo settimane di attesa, ha chiuso ufficialmente il percorso del tronista insieme a Elisa Leonardi, ma a restare impressa a una parte del pubblico è stata soprattutto la reazione di Martina Calabrò. Niente scenate, nessuna polemica. Solo parole misurate, emozione evidente e uno sfogo arrivato subito dopo l’uscita dallo studio. La scelta di Ciro Solimeno: finisce il percorso con Martina e inizia quello con Elisa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Lo scontro tra Martina e Elisa

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