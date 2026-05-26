Uomini e Donne la scelta di Ciro è Elisa | provo dei sentimenti nei tuoi confronti | Video Witty Tv

Ciro ha annunciato di aver scelto Elisa come sua preferita durante la registrazione di Uomini e Donne. Il tronista napoletano ha dichiarato di provare dei sentimenti nei confronti di Elisa, confermando la sua decisione pubblicamente durante la puntata. La scelta è stata registrata e trasmessa nel programma.

E’ il momento della scelta di Ciro ad Uomini e Donne. Il tronista napoletano ha scelto Elisa. Elisa è la scelta di Ciro a Uomini e Donne. Dopo diversi mesi è arrivato il momento della scelta di Ciro a Uomini e Donne. Il tronista dopo essersi confrontato con Martina, la non scelta, chiama in studio Elisa per comunicarle che è pronto ad uscire dal programma con lei. “ Il nostro è stato un rapporto molto strano ” – precisa Ciro ad Elisa – “ poi non so cosa è successo visto che poi ho cambiato idea. Ci siamo conosciuti, ma c’era sempre qualcosa che non andava. Eri sempre prevenuta nei miei confronti.ti ho sempre detto che hai degli occhi bellissimi e quando guardi me sono ancora più belli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Ciro ed Elisa: il confronto

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