A Uomini e Donne è il momento della scelta di Ciro. Il tronista decide di chiamare per prima Martina che non è la scelta. Martina non è la scelta di Ciro a Uomini e Donne. Ci siamo: è arrivato tanto atteso della scelta di Ciro a Uomini e Donne. Il tronista napoletano decide di chiamare Martina per comunicarle la sua scelta. “ Sii rapido ed indolore ” – incalza Martina con il tronista che le comunica la sua non scelta. “ Dall’inizio ho subito percepito una curiosità nel volerti conoscere ” – ha detto il tronista che ha proseguito spiegando i motivi della sua non scelta – “ nell’ultima esterna mi hai detto non ho mai avuto dubbi sulla tua persona, sei una persona valida e di pancia che reagisce sempre in modo spontaneo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne, Martina non è la scelta di Ciro: “i miei sentimenti mi portano da un’altra parte” | Video Witty Tv

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Uomini e Donne, Trono Classico - Martina non è la scelta di Ciro

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