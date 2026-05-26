Uomini e Donne Martina non è la scelta di Ciro | i miei sentimenti mi portano da un’altra parte | Video Witty Tv
A Uomini e Donne è il momento della scelta di Ciro. Il tronista decide di chiamare per prima Martina che non è la scelta. Martina non è la scelta di Ciro a Uomini e Donne. Ci siamo: è arrivato tanto atteso della scelta di Ciro a Uomini e Donne. Il tronista napoletano decide di chiamare Martina per comunicarle la sua scelta. “ Sii rapido ed indolore ” – incalza Martina con il tronista che le comunica la sua non scelta. “ Dall’inizio ho subito percepito una curiosità nel volerti conoscere ” – ha detto il tronista che ha proseguito spiegando i motivi della sua non scelta – “ nell’ultima esterna mi hai detto non ho mai avuto dubbi sulla tua persona, sei una persona valida e di pancia che reagisce sempre in modo spontaneo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Uomini e Donne, Trono Classico - Martina non è la scelta di Ciro
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