Uomini e Donne il dilemma di Ciro | Elisa o Martina? Il video rivela tutto

Ciro ha scelto tra Elisa e Martina durante una registrazione di Uomini e Donne. In un video, si vede che ha parlato di un legame più forte con Elisa nell’intervista privata. La decisione ha sorpreso, e ora il rapporto con Martina potrebbe cambiare. La puntata mostra il momento della scelta e le reazioni delle due donne.

? Domande chiave Cosa ha rivelato l'intervista privata sul vero legame con Elisa?. Come cambierà il rapporto tra Ciro e Martina dopo la scelta?. Perché le clip delle esterne mostrano una compatibilità diversa tra le due?. Quali conseguenze avrà la decisione di Ciro sugli equilibri del programma?.? In Breve Tensioni crescenti dopo le registrazioni del 21 e 22 maggio.. Clip delle esterne mostrano i legami tra Ciro, Elisa e Martina.. Analisi dei sentimenti basata sulle riprese del 25 maggio.. Decisione imminente dopo l'intervista esclusiva di martedì 26 maggio.. Martedì 26 maggio 2026, l’attenzione si sposta interamente su Ciro che, attraverso un’intervista esclusiva prima della sua scelta, rivela i pensieri cruciali che precedono la puntata di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Uomini e Donne: caos tra Ciro, Elisa e Martina

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