Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 26 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 26 maggio 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, disponibile anche in streaming. La trasmissione include segmenti del Trono Over e del Trono Classico. La puntata è visibile tramite il servizio streaming di Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 26 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Alessandro decide di lasciare il programma chiudendo così la conoscenza con Gloria. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende Trono Over con un nuovo confronto tra Cinzia e Marco. E’ davvero finita tra loro? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 26 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata inizia con il trono di Ciro. E’ arrivato il giorno della scelta per il tronista, ma prima rivediamo i best moments con Martina. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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