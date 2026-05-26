Uno spettacolare slow trekking per ammirare monti e laghi al tramonto

Notizia in breve

È stato annunciato il ritorno di “Lecco TraMonti”, un percorso di slow trekking promosso dalla UOEI Lecco. La camminata prevede un passo lento tra monti e laghi, con soste per osservare i tramonti nelle aree simbolo della zona. La proposta, molto apprezzata in passato, si svolge in ambienti montani e si concentra sulla fruizione paesaggistica al crepuscolo. La partecipazione è aperta a chi desidera esplorare la natura locale in modo tranquillo.