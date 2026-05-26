Università di Bergamo otto nuovi corsi e un’app per l’orientamento degli studenti
L'Università di Bergamo ha annunciato l’aggiunta di otto nuovi corsi, portando l’offerta formativa totale a 71 percorsi. È stata lanciata anche un’app dedicata all’orientamento degli studenti. Inoltre, l’ateneo ha ampliato la rete di accordi internazionali, includendo collaborazioni con istituzioni in Canada, Asia, Africa e Sud-America.
LA PRESENTAZIONE. Cresce l’offerta formativa dell’Ateneo di Bergamo: i percorsi sono 71. Estesa la rete di accordi con Canada, Asia, Africa e Sud-America. Al via anche insegnamenti con didattica innovativa. Il rettore: «Filiera sempre più integrata». Otto nuove proposte – tra lauree magistrali, dottorati e percorsi della Scuola di Alta Formazione –, didattica innovativa e una dimensione più internazionale. Sono alcune delle novità dell’offerta formativa per l’anno accademico 2026-2027 dell’Università di Bergamo, presentata nella mattina di lunedì 25 maggio nell’aula consiliare della sede del Rettorato, in via Salvecchio. «Un’università che... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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