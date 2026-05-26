È stato avviato un corso gratuito per lo sviluppo di app iOS, organizzato da Unisannio e Apple. Le iscrizioni sono aperte e il percorso formativo è rivolto a chi vuole imparare a creare applicazioni per dispositivi Apple. Il corso prevede moduli pratici e teorici e si svolge online. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o prerequisiti specifici.

Università degli Studi del Sannio apre le candidature per partecipare al corso gratuito dedicato allo sviluppo di applicazioni mobili iOS, realizzato in collaborazione con Apple. Un’opportunità formativa rivolta a studenti e studentesse dell’Ateneo e a partecipanti esterni interessati ad acquisire competenze nel settore dello sviluppo software mobile, anche senza precedenti esperienze di programmazione. Il corso si svolgerà dal 15 giugno al 10 luglio 2026 e prevede, nelle prime tre settimane, la presenza in aula didattica dalle ore 9:00 alle 13:00. La partecipazione è completamente gratuita e a ciascun partecipante sarà fornita tutta l’attrezzatura necessaria per le attività formative, inclusi MacBook, iPhone e software di sviluppo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Unisannio e Apple, al via il corso gratuito per sviluppare app iOS

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