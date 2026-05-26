Union Brescia | tutti uniti per conquistare la finale

Domani sera alle 20, l’Union Brescia scenderà in campo contro la Salernitana in una partita di playoff. La squadra è concentrata e decisa a vincere, con l’obiettivo di qualificarsi per la finale. La sfida si svolgerà in un campo neutro e coinvolgerà entrambe le squadre nella corsa per il passaggio successivo. La partita si preannuncia come un momento chiave della stagione.

L’U nion Brescia vuole portare avanti il suo percorso e, nella sfida che si giocherà domani sera (fischio d’inizio alle 20), è più che determinata a strappare alla Salernitana il pass per la finale dei playoff. Dopo l’1-1 dell’andat a tutto può accadere, con l’unica certezza che, in caso di ulteriore parità al 90’, le due contendenti andranno ai supplementari e, eventualmente, ai rigori per stabilire la squadra che dovrà contendere con tutta probabilità all’Ascoli, che nel match di andata ha inflitto al Catania un 4-0 davvero difficile da rimontare, l’ultimo biglietto per salire in serie B. In questa vigilia, come del resto sta accadendo un po’ da tutto il campionato, la formazione biancazzurra deve fare i conti con gli acciacchi di diversi giocatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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