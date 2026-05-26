Una vita intera come parroco di paese | è morto don Francesco Bazzoli

Da bresciatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto don Francesco Bazzoli, parroco di paese nel Bresciano, dopo oltre sessant’anni di servizio. La sua attività si è concentrata nelle parrocchie locali, dove ha guidato le comunità e accompagnato i fedeli. La morte è avvenuta questa mattina. La comunità si prepara a ricordarlo con un funerale che si terrà domani. La sua carriera si è svolta interamente nel territorio bresciano, dove ha dedicato la vita al ministero religioso.

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Una vita spesa nelle parrocchie del Bresciano, accanto ai fedeli e alle comunità che ha guidato per oltre sessant’anni di ministero. È morto lunedì 25 maggio don Francesco Bazzoli, storico sacerdote della diocesi di Brescia. Aveva 87 anni ed era ospite della Rsa “E. Baldo” di Gavardo.Classe 1939. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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