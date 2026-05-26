Una boccata d' ossigeno per Ustica la camera iperbarica riapre in mezzo alla polvere del cantiere

La camera iperbarica, chiusa per lavori di ristrutturazione, è stata riattivata temporaneamente per ridurre gli effetti dei ritardi nel completamento del nuovo poliambulatorio. L'apertura ufficiale del poliambulatorio di Ustica è prevista non prima di novembre. La riapertura della camera iperbarica si è resa necessaria per garantire comunque un servizio di assistenza ai pazienti durante il periodo di attesa. La struttura si trova attualmente in fase di lavori, con il cantiere ancora in corso.

Per l’inaugurazione del Poliambulatorio di Ustica bisognerà attendere almeno fino a novembre, ma intanto, per minimizzare le conseguenze dei ritardi, almeno la camera iperbarica è tornata in funzione. È stata una corsa contro il tempo quella dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto da oltre un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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