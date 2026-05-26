Un posto al sole le anticipazioni del 27 maggio 2026 | Alberto devastato dall’odio di Anna

Da dilei.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 27 maggio 2026. Nella puntata precedente del 26 maggio 2026. Martedì 26 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rossella è divisa tra lealtà e responsabilità, mentre Anna spiazza Alberto con una decisione inattesa. Le gemelle tornano a scontrarsi e, come spesso accade, in mezzo finisce Samuel. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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