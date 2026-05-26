Un Posto al Sole anticipazioni 27 maggio | Stefano alla riconquista di Greta Alberto pronto a tutto per Anna
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap tutta italiana che ci tiene compagnia da trent'anni. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la serie racconta le vite che ruotano intorno a Palazzo Palladini, condominio che si trova nel quartiere Posillipo. Nell' episodio di mercoledì 27 maggio Stefano proverà a riavvicinarsi a Greta, mentre Alberto è pronto a tutto pur di non perdere Anna. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Rossella è ancora indecisa su come comportarsi con Gianluca, a cui non sa se rivelare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un posto al sole 27-30 aprile 2026: Stefano nasconde la verità, Ferri fuori controllo.
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