Una cantante di 17 anni è deceduta dopo aver avuto un malore improvviso poco prima di salire sul palco durante un festival musicale. La giovane stava per esibirsi quando si è sentita male, e nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvarla. La notizia ha suscitato sgomento tra il pubblico presente e tra gli organizzatori dell’evento. La causa del malore non è stata ancora ufficialmente chiarita. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

“Un ictus prima di salire sul palco”. È la frase che sintetizza una tragedia improvvisa che ha scosso il mondo della musica locale: una cantante di appena 17 anni è morta dopo un malore improvviso, pochi istanti prima di esibirsi. La ragazza si trovava dietro le quinte di un festival, pronta a salire sul palco insieme a un gruppo di danza, quando ha accusato un forte dolore alla testa. In pochi secondi, quello che sembrava un malessere è diventato un’emergenza drammatica. Il malore dietro le quinte e la corsa disperata in ospedale. Secondo quanto ricostruito, la situazione è precipitata subito: dopo aver manifestato il dolore, la giovane è crollata a terra sotto gli occhi increduli di chi era con lei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un ictus prima di salire sul palco”. Tragedia al festival: cantante di 17 anni muore dopo il malore

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