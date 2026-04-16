Mi ha ridotto così Choc prima di salire sul palco | la cantante ricoverata d’urgenza

Una cantante è stata ricoverata d’urgenza poche ore prima di salire sul palco di un concerto molto atteso. L’artista ha scritto sui social di essere stata ridotta in quello stato improvviso, senza fornire dettagli sulle cause. L’evento, che avrebbe dovuto essere una grande festa musicale, si è trasformato in una situazione di emergenza, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Un concerto attesissimo, un pubblico in fermento e una serata che avrebbe dovuto essere solo musica e adrenalina. E invece, all’improvviso, qualcosa è andato storto, trasformando uno spettacolo live in un episodio tanto inatteso quanto preoccupante. Protagonista una cantante abituata ai palchi di tutto il mondo, che ancora una volta si è trovata a fare i conti con un imprevisto decisamente fuori dal comune. È successo durante una delle tappe più importanti del tour degli ACDC, quando ad aprire il concerto a Città del Messico c’era Taylor Momsen, frontwoman dei The Pretty Reckless. Nel pieno dell’esibizione, qualcosa ha attirato l’attenzione, ma nessuno immaginava che di lì a poco la situazione avrebbe richiesto un intervento medico urgente.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Malore sul palco per la famosa cantante: ricoverata d’urgenza in ospedaleIn uno dei templi mondiali dello spettacolo il ritmo della serata si è improvvisamente spezzato.

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