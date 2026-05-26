Umberto Galimberti | Oggi alunni e genitori prendono a calci i professori rispetto per la scuola è crollato

Durante una trasmissione televisiva, un noto filosofo e sociologo ha affermato che oggi studenti e genitori aggrediscono fisicamente i docenti, segnalando un calo del rispetto verso la scuola. Ha sottolineato che si tratta di un problema diffuso e strutturale, attribuendo il fenomeno alla perdita di autorevolezza della figura del docente. La discussione si è concentrata sulla relazione tra studenti, genitori e insegnanti.

Umberto Galimberti non usa giri di parole. Ospite del programma “La Torre di Babele” su LA7, il filosofo e sociologo ha scelto di affrontare un nodo che considera ormai strutturale: la perdita di autorevolezza della figura del docente. Accanto a lui, il conduttore Corrado Augias. Il dialogo è partito da un riconoscimento comune. Insultare un professore, magari tra compagni, è stato un comportamento diffuso anche nelle generazioni passate. “Io sì” ha detto Galimberti quando Augias ha chiesto se qualcuno avesse mai trasgredito. E subito dopo il conduttore ha ammesso, sorridendo: “Lei sì”. Ma la differenza, secondo il filosofo, sta tutta nel contesto e nelle modalità: “Sì, ma magari non in sua presenza”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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