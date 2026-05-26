Uisp e liceo classico Morgagni in prima linea | podcast creatività e sport per dire ' no' alla violenza
Un incontro conclusivo intitolato “Differenze 2” si è svolto tra il Comitato Uisp Forlì-Cesena, il liceo Morgagni e il Comune di Forlì. Durante l’evento, studenti e rappresentanti hanno discusso di come usare podcast, attività sportive e creatività per contrastare la violenza. La giornata ha visto anche la partecipazione di giovani coinvolti in progetti educativi e culturali contro ogni forma di discriminazione.
Il Comitato Uisp Forlì-Cesena e il liceo classico Morgagni, in collaborazione con il Comune di Forlì, promuovono l’incontro conclusivo “Differenze 2.0 – Sport, educazione e comunità contro le discriminazioni e la violenza di genere”, appuntamento conclusivo del progetto realizzato nel corso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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