Uisp e liceo classico Morgagni in prima linea | podcast creatività e sport per dire ' no' alla violenza

Notizia in breve

Un incontro conclusivo intitolato “Differenze 2” si è svolto tra il Comitato Uisp Forlì-Cesena, il liceo Morgagni e il Comune di Forlì. Durante l’evento, studenti e rappresentanti hanno discusso di come usare podcast, attività sportive e creatività per contrastare la violenza. La giornata ha visto anche la partecipazione di giovani coinvolti in progetti educativi e culturali contro ogni forma di discriminazione.