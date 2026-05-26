Ubriachi al volante un uomo in giro con arnesi da scasso e una lite finisce a pugni | cinque le denunce
Durante un controllo dei Carabinieri a Cesena, cinque persone sono state denunciate. Tra queste, alcuni sono stati trovati alla guida sotto l’effetto di alcol. Inoltre, un uomo è stato sorpreso con arnesi da scasso, mentre una lite tra più persone si è conclusa con un confronto a pugni. Nessuna delle denunce riguarda eventi di rilievo pubblico, ma tutte sono legate a comportamenti ritenuti irregolari o pericolosi.
Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri di Cesena che hanno portato alla denuncia di cinque persone: come al solito non sono mancati gli ubriachi al volante. Infatti tre automobilisti (due uomini ed una donna) sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, gli accertamenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
GUIDA UBRIACO E CON PATENTE SCADUTA: SI SCHIANTA ALLA ROTATORIA | 16/03/2026
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