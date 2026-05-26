Il marito delle due donne morte alle Canarie ha dichiarato che le notizie circolate sono false e ha promesso di rivelare la verità sulla vicenda. La famiglia, ancora sconvolta dalla perdita improvvisa di madre e figlia, ha espresso rabbia e dolore. Le due donne erano impegnate in una spedizione scientifica al momento della tragedia. La famiglia chiede rispetto e si prepara a fare chiarezza sulla vicenda.

Un dolore immenso, impossibile da raccontare, quello che ha travolto una famiglia distrutta dalla perdita improvvisa di una madre e di una figlia morte insieme durante una spedizione scientifica. A parlare ora è il marito della docente universitaria, che rompe il silenzio con parole cariche di commozione e amarezza. Dietro la tragedia consumata nelle acque dell’Oceano Indiano restano interrogativi ancora senza risposta, ma anche il ricordo di due donne unite da una passione profonda per il mare e per la tutela dell’ambiente. “Monica era una donna bellissima, illuminata dal suo sorriso”, racconta il marito, spiegando che è proprio così che vuole continuare a ricordarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tutto falso”. Monica e la figlia morte alle Canarie, la rabbia del marito: “Ecco la verità”

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A fallen policewoman is reborn as a rich heiress,but her former lover wont stop chasing her

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