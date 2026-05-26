Tra i record della Formula 1 ci sono il pilota con più titoli mondiali e il più giovane a vincere una gara. Si tratta di dati ufficiali che vengono aggiornati nel corso degli anni. In confronto, si discute anche di giovani talenti emergenti nel motorsport e nello sport in generale. La discussione sulla possibilità di paragoni tra un giovane pilota di Formula 2 e un atleta di altre discipline si fa più frequente, anche se rimane ancora presto per trarre conclusioni definitive.

Per scomodare paragoni tra Andrea Kimi Antonelli e Jannik Sinner è ancora presto, ma forse nemmeno così tanto. I due, che si conoscono bene, sono amici e si dedicano spesso i reciproci successi, hanno infatti diversi punti in comune, a cominciare dal fatto che hanno riportato l'Italia ai vertici della Formula 1 e del tennis, sport nei quali per ritrovare degli italiani protagonisti prima di loro due bisognava tornare parecchio indietro nel tempo. E se Sinner sta riscrivendo la storia del tennis battendo record su record, Antonelli sta facendo la stessa cosa in Formula 1, con il successo in Canada che lo ha proiettato ancora di più in fuga nel Mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti i record della Formula 1, dai piloti che hanno vinto il maggior numero di Mondiali al più giovane

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