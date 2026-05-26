Un pilota di Formula 2 ha battuto tutti i record della Formula 1, superando i risultati di campioni come Schumacher e Kimi. La sua performance ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, anche se ancora non si può stabilire un paragone diretto con altri atleti come Sinner. La sua vittoria è stata ufficializzata nelle ultime gare, segnando un nuovo record nel settore.

Per scomodare paragoni tra Andrea Kimi Antonelli e Jannik Sinner è ancora presto, ma forse nemmeno così tanto. I due, che si conoscono bene, sono amici e si dedicano spesso i reciproci successi, hanno infatti diversi punti in comune, a cominciare dal fatto che hanno riportato l'Italia ai vertici della Formula 1 e del tennis, sport nei quali per ritrovare degli italiani protagonisti prima di loro due bisognava tornare parecchio indietro nel tempo. E se Sinner sta riscrivendo la storia del tennis battendo record su record, Antonelli sta facendo la stessa cosa in Formula 1, con il successo in Canada che lo ha proiettato ancora di più in fuga nel Mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti i record della Formula 1, da Michael Schumacher a Kimi Antonelli

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La collezione privata di Michael Schumacher reddit

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