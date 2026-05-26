Tutte le nuove uscite Netflix di giugno 2026

A giugno 2026 Netflix propone il ritorno di “Avatar - La leggenda di Aang”, una delle serie fantasy più popolari, e una nuova serie thriller ispirata a un evento di cronaca. La piattaforma annuncia anche altre uscite, con titoli di generi diversi, pronti a catturare l’attenzione degli abbonati. La programmazione include anche nuove stagioni di serie già note e alcuni titoli originali inediti. La lista completa delle uscite sarà disponibile prossimamente.

Amanti delle serie tv preparatevi a un giugno di belle sorprese ma, soprattutto, grandi ritorni. Cosa vedremo sulla piattaforma di streaming a giugno 2026? C'è il ritorno di una delle serie fantasy più amate di sempre: “Avatar - La leggenda di Aang” ma anche la nuova serie thriller ispirata a un. 🔗 Leggi su Today.it

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