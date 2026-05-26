Tumore maligno tiroideo su donna di 64 anni | operazione perfettamente riuscita

Notizia in breve

Una donna di 64 anni si è sottoposta a un intervento chirurgico per un raro tumore maligno tiroideo in stadio avanzato. L’operazione, eseguita con un approccio multidisciplinare, si è conclusa con successo. La paziente è stata immediatamente dimessa e le sue condizioni sono stabili. Nessun dettaglio su ulteriori trattamenti o follow-up è stato comunicato.