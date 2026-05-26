Tumore maligno tiroideo su donna di 64 anni | operazione perfettamente riuscita
Una donna di 64 anni si è sottoposta a un intervento chirurgico per un raro tumore maligno tiroideo in stadio avanzato. L’operazione, eseguita con un approccio multidisciplinare, si è conclusa con successo. La paziente è stata immediatamente dimessa e le sue condizioni sono stabili. Nessun dettaglio su ulteriori trattamenti o follow-up è stato comunicato.
Ancora un successo degno di nota per Azienda Ospedale - Università Padova. Raro tumore maligno tiroideo già in stadio avanzato trattato con risultati eccellenti in una donna di 64 anni presso l'Azienda mediante chirurgia multidisciplinare. Coinvolte le équipe della UOC Otorinolaringoiatria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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