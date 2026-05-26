trofeo di serie b si parte nove le squadre ferraresi

È iniziato il campionato regionale di serie B, con gare disputate sui campi di Medelana e Ostellato. Nove squadre provenienti dalla provincia di Ferrara hanno partecipato alla prima giornata. Le partite si sono svolte regolarmente, senza incidenti, e si proseguirà con ulteriori incontri nelle prossime settimane. La competizione coinvolge squadre di diverse categorie e si concluderà con le finali previste per la fine della stagione.

Ha preso il via, sui campi di gara di Medelana e di Ostellato, il campionato regionale o Trofeo di Serie B: quaranta le squadre partecipanti e tra queste ben nove formazioni ferraresi, lo scorso anno la migliore formazione ferrarese fu la Ps Fe Casumaresi Tubertini con due ottimi piazzamenti in classifica finale, un 5° e un 8° posto, che consentirono la promozione in A2 e la tranquilla permanenza nel Trofeo di Serie B. Il Trofeo di Serie B è articolato in cinque prove, dopo la gara di apertura di ieri, proseguirà con gara due il giorno 28 giugno sul campo di gara del Cavo Lama Centrale a Novi di Modena, terza tappa il 6 settembre sul Canale Circondariale a Ostellato tratto Cavalli, quarta e quinta prova nei giorni 17 e 18 ottobre ad Ostellato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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