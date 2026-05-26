Trieste regina Gorizia da podio | Udine resta senza corona nella qualità della vita

C’è un Friuli Venezia Giulia che sale sul tetto d’Italia, uno che finisce sul podio e uno che resta sempre lì, nella parte alta delle classifiche, senza però prendersi la scena. La nuova indagine del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita per fasce d’età 2026 racconta una regione forte, ma non. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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