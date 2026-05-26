Tre argenti europei per due limitesi Festa grande per L’Ala e Carboncini

Due atleti limitesi hanno conquistato tre medaglie d’argento agli Europei di canottaggio Under 19. L’Ala e Carboncini hanno portato a casa queste riconoscimenti, contribuendo a un risultato complessivo che vede l’Italia al primo posto nel medagliere con quattro ori e quattro argenti. La manifestazione si è conclusa con un netto dominio italiano, davanti a Germania e Romania, che si sono fermate a quattro medaglie d’oro.

L’Italia ha dominato il medagliere degli Europei di Canottaggio Under 19, precedendo con 4 ori ed altrettanti argenti Germania e Romania. E a mettere la firma su 3 di questi argenti sono stati anche i portacolori della Canottieri Limite, Matteo L’Ala e Mattia Carboncini. Sulle acque del lago di Brandeburgo, in Germania, il primo è salito sul podio continentale del Quattro senza, specialità olimpica tra le più combattute del programma. A comporre l’equipaggio con l’atleta biancazzurro c’erano Caruso (VVF Tomei), Iacovacci (Fiamme Gialle) e Dalla Valle (SC Arno). Il quattro senza ha chiuso al secondo posto confermando il valore di un equipaggio che ha tenuto testa alle migliori nazioni europee di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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