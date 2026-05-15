Europei Master a squadre Italia subito protagonista | oro nella sciabola e due argenti a Cognac

Da sportface.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Campionati Europei Master a squadre di Cognac, in Francia, l’Italia ha ottenuto subito risultati significativi. La squadra italiana ha conquistato la medaglia d’oro nella disciplina della sciabola, mentre altri due team hanno portato a casa medaglie d’argento. La competizione si è aperta con queste prestazioni, che riflettono la presenza forte e competitiva dei rappresentanti italiani. La manifestazione continua con altre gare in programma, con la speranza di ulteriori successi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Debutto eccellente per l’Italia ai Campionati Europei Master a squadre di Cognac, in Francia. Sulle pedane del Complex Sporti des Vauzelles, la spedizione azzurra ha conquistato tre medaglie nella giornata inaugurale: oro nella sciabola maschile Veterano e due argenti con le squadre femminili di fioretto Veterane e spada Veterane Senior. Il titolo europeo è arrivato grazie al quintetto composto da Oliver Emmerich, Paolo Gay, Stefano Lanciotti, Jacopo Splimbergo e Alessandro Tuccillo. Gli azzurri hanno dominato il girone battendo Belgio 45-22 e Spagna 45-20, poi hanno superato l’Ungheria 45-22 ai quarti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Sullo stesso argomento

Scherma, verso gli Europei Master a squadre: Gabriella Lo Muzio rappresenterà l’Italia a CognacL’atleta foggiana scenderà in pedana nella categoria Grand Veterans, facendo parte della squadra italiana composta da Adriana Albini, Claudia...

Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato protagonista nella mezza! Pioggia di medaglie azzurre, argenti per uomini e donne. Oro U20 uomini

europei master europei master a squadreAi campionati europei Master risultati di prestigio per Giancarlo BartocciAi campionati europei Master risultati di prestigio per Giancarlo Bartocci. Sport- Atletica - Era impegnato con la nazionale italiana master nelle gare di 10 e 20 km di marcia ... tusciaweb.eu

europei master europei master a squadreAtletica, Master: tre ori firmati Daini Carate agli Europei No stadiaTre medaglie d’oro impreziosiscono la bacheca della Daini di Carate Brianza dopo i Campionati Europei Master No Stadia disputati a Catania. ilcittadinomb.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web