Europei Master a squadre Italia subito protagonista | oro nella sciabola e due argenti a Cognac
Ai Campionati Europei Master a squadre di Cognac, in Francia, l’Italia ha ottenuto subito risultati significativi. La squadra italiana ha conquistato la medaglia d’oro nella disciplina della sciabola, mentre altri due team hanno portato a casa medaglie d’argento. La competizione si è aperta con queste prestazioni, che riflettono la presenza forte e competitiva dei rappresentanti italiani. La manifestazione continua con altre gare in programma, con la speranza di ulteriori successi.
Debutto eccellente per l’Italia ai Campionati Europei Master a squadre di Cognac, in Francia. Sulle pedane del Complex Sporti des Vauzelles, la spedizione azzurra ha conquistato tre medaglie nella giornata inaugurale: oro nella sciabola maschile Veterano e due argenti con le squadre femminili di fioretto Veterane e spada Veterane Senior. Il titolo europeo è arrivato grazie al quintetto composto da Oliver Emmerich, Paolo Gay, Stefano Lanciotti, Jacopo Splimbergo e Alessandro Tuccillo. Gli azzurri hanno dominato il girone battendo Belgio 45-22 e Spagna 45-20, poi hanno superato l’Ungheria 45-22 ai quarti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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