Europei Master a squadre Italia subito protagonista | oro nella sciabola e due argenti a Cognac

Ai Campionati Europei Master a squadre di Cognac, in Francia, l’Italia ha ottenuto subito risultati significativi. La squadra italiana ha conquistato la medaglia d’oro nella disciplina della sciabola, mentre altri due team hanno portato a casa medaglie d’argento. La competizione si è aperta con queste prestazioni, che riflettono la presenza forte e competitiva dei rappresentanti italiani. La manifestazione continua con altre gare in programma, con la speranza di ulteriori successi.

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